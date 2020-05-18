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Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem
Çin’de akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin’in Yunnan eyaletinde bulunan Qiaojia kentinde akşam saatlerinde 8 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı veya yaralı rapor edilmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz