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Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem

Çin’de akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin’in Yunnan eyaletinde bulunan Qiaojia kentinde akşam saatlerinde 8 kilometre derinlikte 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı veya yaralı rapor edilmedi.
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