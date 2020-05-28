Ülkelerin Korona virüs savaşı devam ediyor

İyileşenlerin sayısı da 2 milyon 500 bine yaklaştı. Salgın merkez üssü haline gelen ABD’de 1 milyon 725 binden fazla vaka bulunuyor.

Ayrıca bugüne kadar ABD’de Covid-19’dan 100 bini aşkın insan can verdi. ABD’yi 24 bin ölümle Brezilya izliyor. Zira Brezilya’da 24 saatte 1039 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’da endüstri gelirinin yüzde 16’sını oluşturan otomotiv sektörü, kovid* 19 nedeniyle ekonomik krize girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vatandaşlara ve şirketlere 2 bin ile 7 bin euro arası maddi destek yapılacağını duyurdu.

Satılamayan 500 bin aracın sadece 200 bini için geçerli olacak olan maddi yardımın her 4 aileden 3’üne açık olacağı bildirildi

Filistin’de de korona virüs salgını kapsamında ibadete kapanan Mescid-i Aksa’da sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Yetkililer, Mescid-i Aksa’nın ramazan bayramından bir hafta sonra açılacağını duuyrmuştu.

Ekvador’da hükümetin korona virüs ile mücadele kapsamında uyguladığı kemer sıkma politikası protesto edildi. Eylemciler hükümet karşıtı sloganlar atarken, eylemler sırasında bir polis de yaralandı.