Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyona yaklaştı - Video Haber

Korona virüs salgınının merkez üssü olan ABD’de bilanço ağırlaşıyor. Dünyada en çok ölüm ve vaka sayısına sahip ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 103 bin 413’e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 771 bin 630.

Washington DC ve Virginia Eyaletlerinde 3 ay aradan sonra Cuma günü aralarında Türk işletmecilerinde bulunduğu kuaförler yeniden hizmete açıldı. 3 ay aradan sonra tekrar çalışmaya başlayan kuaför salonu işletmecileri ekonomik sorunlar yaşadıkları dönemde tekrar işe başlamanın sevincini yaşıyor.

Kosova Sağlık Bakanlığının kararı ile salgınla mücadele kapsamında 14 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler DE dün yeniden ibadete açıldı. Kosovalılar, 76 gün sonra ilk defa birlikte saf tuttu.