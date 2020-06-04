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Toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü - Video Haber
Norveç’in Krakneset bölgesinde meydana gelen heyelanda kayan toprak parçası üzerindeki 8 ev suya gömüldü.
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Norveç’in kuzeyinde yer alan Krakneset bölgesinin Alta kasabasında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak parçası üzerindeki 8 evin suya gömüldüğü anlar bölge sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Heyelanda 610 metre çapında bir toprak parçasının kaydığı belirtildi.
Öte yandan, heyelanın ardından ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz