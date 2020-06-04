Bugün 19:46 TSİ
CHP’li Berberoğlu ile HDP’li Güven ve Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü.
Büyütmek için resme tıklayın
TBMM Genel Kurulu’nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu. Üç milletvekilinin milletvekilleri düştü.
CHP ve HDP milletvekilleri sıralara vurdular ve "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz