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CHP’li Berberoğlu ile HDP’li Güven ve Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü.

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TBMM Genel Kurulu’nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu. Üç milletvekilinin milletvekilleri düştü.

CHP ve HDP milletvekilleri sıralara vurdular ve "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı.
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