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Hindistan, en çok korona virüs vakasının görüldüğü 4’üncü ülke oldu - Video Haber

Hindistan’da son 24 saatte 10 bin 956 Covid-19 vakasının görülmesiyle, ülkedeki toplam vaka sayısı 297 bin 535’ye ulaşarak; ABD, Brezilya ve Rusya’dan sonra dördüncü sıraya yükseldi.

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Hindistan, dünyada en çok korona virüs vakasının görüldüğü ülkeler arasında 4’üncü sıraya yükseldi. Son 24 saatte 10 bin 956 vakanın kayıtlara geçtiği Hindistan’da toplam vaka sayısı 297 bin 535’ye ulaştı. Hindistan’da şu ana kadar 8 bin 498 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD 2 milyon 89 bin 825 vaka ile ilk sırada yer alırken, 805 bin 649 bin vaka ile Brezilya 2. sırada, 511 bin 423 bin vakanın görüldüğü Rusya 3. sırada yer alıyor.

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünya geneline yayılarak 400 binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. Vaka sayısı ise 7 milyon 600 bini aştı.
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