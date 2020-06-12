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O ilçelerde ’tırtıl’ istilası başladı!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaprak açan meşe, söğüt, kavak ve badem ağaçları tırtılların istilasına uğradı.

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Beytüşşebap ve Uludere ilçesindeki kırsal alanda yetişen meşe, kavak, söğüt ve badem ağaçları tırtılların istilası sonucu beyaza büründü. Beytüşşebap’ta bulunan Faraşin Yaylasına kadar ilerleyen tırtıllar ağaçlara ciddi zarar veriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beytüşşebap Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, Amerikan beyaz kelebeği olarak adlandırılan zararlı tırtılın meyve ağaçlarını yapraklarından başlayarak yok etmeye çalıştığını söyledi.

Aktaş, "Ağaçlara zarar veren tırtılların bizi ilgilendiren meyve ağaçlarıdır. Bölgemizde yoğunluk fazla bu yüzden tırtıllar her yıl olduğu gibi bu yıl da etkisini gösterdi. Amerikan beyaz kelebeği olarak adlandırılan bir zararlı tırtıl. Meyve ağaçlarını yapraklarından başlayarak yok etmeye çalışıyor. Bu dönemde hemen her yerde böyle oluyor. İnsan ve hayvanlara zarar vermiyor ancak ağaçları kurutuyor. Şu an bölgeyi aşırı bir şekilde etkisi altına almamış, ciddi bir yayılma durumu olmadığı için ilaçlamada yapmıyoruz. Doğal dengeyi bozmamak için ilaçlanması da uygun değil herhangi bir zararı yok" dedi.
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