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İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada - Video Haber

Şanlıurfa’da 6 katlı bir binada güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler hem kendilerinin hem de çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye attı.