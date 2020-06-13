Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:54 TSİ

Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme’ye taşındı - Video Haber

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki tadilat çalışmaları ve seyahat kısıtlaması nedeniyle daha önce Yenikapı Miting Alanı’nda bekletilen şehirler arası yolcu otobüsleri ile tur otobüsleri, Kazlıçeşme’ye taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir süredir yenileme amaçlı yıkım ve tadilat çalışmaları sürdürüyor. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle şehirler arası yolculuğun kısıtlanmasının ardından şehirler arası yolcu otobüsleri ile tur otobüsleri Yenikapı Miting Alanı’nı park edilmişti. Ancak şimdilerde otobüslerin Kazlıçeşme Marmaray yanındaki otoparka çekildiği görüntülendi.

Aralarında birçok firmanın otobüslerinin yer aldığı alan havadan görüntülendi. Görüntülerde çeşitli firmalara ait otobüslerin sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurduğu görüldü.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber mask
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı mask
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber mask
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber mask
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber mask
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL