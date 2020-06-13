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Çin’de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp - Video Haber
Çin’de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların su altında kaldığı başkent Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde 8 kişi kayboldu.
Çin’in başkenti Pekin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, etkisini artıran şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Sel nedeniyle bölgede birçok ev de hasar gördü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz