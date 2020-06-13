Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber

Uzun bir aranın ardından yeni normalleşme süreciyle kısıtlamaya gidilmeyen bu hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle park ve sahillerde zaman geçirdi. Piknik ve yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktası Belgrad Ormanı oldu.

Orman girişi otoparkında metrelerce araç kuyruğu oluştu. Mesire alanını dolduran vatandaşlar, banklarda kurdukları masalarda yemeklerini hazırladı. Mangallarını yakmak için sabahın erken saatlerinde ormana gelen vatandaşlar, daha sonra hamaklarında uzanarak dinlendi. Semaver ile çay keyfi yapan vatandaşlar uzun bir aranın ardından normalleşme ile hava almaya çıktıklarını ve sevdikleriyle vakit geçirmeyi özlediklerini söyledi. Bazı vatandaşların ise açık alanda spor yapmayı tercih ettikleri görüldü.

“ŞUAN YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ GİBİYİM”

Korona virüs sürecinde kısıtlamadan dolayı evden çıkmadığını söyleyen 65 yaşındaki Niyazi Bilen, “Evde bacaklarım oturmaktan çok ağrıdı. Biraz yürüdüğüm zaman ağrıyor. Şuan burada olmak çok güzel. 3 ay hiç dışarıya çıkmadık. Şuan yeniden dünyaya gelmiş gibiyim” diye konuştu.

“HAVA ALMAYA GELDİK”

Nihat Yılmaz, “ Pandemi süreci 3 ay sürdü. Bu süreçte çocuklarımız evde sıkıldı. Normalleşme ile birlikte hava almaya geldik. Şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

“ORMANDA DOĞAL ORTAMDA SPOR YAPMAYI TERCİH ETTİK”

Salonlarda spor yapmayı tercih etmediğini belirten Emre Kırsal, “Spor salonları kapanmıştı. Şu an açıldı ama maske takma zorunluluğumuz var. Bizde ormanda doğal ortamda spor yapmayı tercih ettik” şeklinde konuştu.