Çatı Katı Aşk 1. Bölüm 9 Temmuz'da Yayınlanıyor! İşte Çatı Katı Aşk Fragmanı İzle

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci'nin oynadığı Kanal D yayınlanacak dizi, Mia Yapım tarafından hazırlanarak ve Banu Akdeniz'in üretim ve proje tasarımı 9 Temmuz Perşembe günü 20.00'de Kanal D'de başlayacak..

Sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Treadmanını Barkın Şenüren’in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya ait "Çatı Katı Aşk", 9 Temmuz Persembe 20.00’da Kanal D'de başlıyor!

Barış Yöş, sıcak hikayesiyle Yeşilçam'ı tarzında romantik komedinin yönetmen koltuğunda oturuyor. Senaryosu Barkın Şenüren tarafından yazılan ve Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı'nın sahibi olduğu "Çatı Katı Aşk" 9 Temmuz Perşembe günü Kanal D'de başlıyor!

Çatı Katı Aşk 1. Bölüm Özeti - Neler Olacak..

Çatı Katı Aşk, yeni bölümü ile 09 Temmuz Perşembe 2020 tarihinde Kanal D ekranlarında olacak. Bu hafta yayınlanacak olan bölümü, yine birbirinden heyecanlı gelişmelere sahne olacak.

Çatı Katı Aşk, yeni bölümü ile 9 Temmuz 2020 Perşembe günü Kanal D ekranlarında olacak. Bu hafta vizyona girecek olan bölüm heyecan verici gelişmelere tanık olacak.