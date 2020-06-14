Zalim İstanbul 38. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Agah Karaçay Ölüyor!

Cenk Agah'ı elleriyle mezara gömer! Agah Karaçay'ın ayrılmasından sonra konakta ne olacak? Şeniz Ceren'e meydan okuyor! Şimdi konakta ne olacak?

Merak edilen soruların tüm cevaplar 15 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de ekranlarında. Avşar Film tarafından hazırlanan ZALİM İSTANBUL 38. Bölüm 15 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de ekranlarında izleyebilirsiniz..

Zalim İstanbul 38. Bölümde Neler Olacak

Cemre’nin tüm çabasına rağmen, Ceren’in Dna raporunu ortaya çıkarması köşkün ortasına bomba gibi düşer.

Cemre'nin gizlemesine rağmen Ceren'in DNA raporunu yayınlaması ve ortaya çıkması konağın ortasına bir bomba gibi düşüyor.

Agah’ın kalbi Cenk’in kendi oğlu olmamasına dayanamaz ve hayatını kaybeder. Nedim Cemre’nin gerçeği bildiği halde saklıyor olmasını bir türlü affedemez.

Agah'ın kalbi Cenk'in kendi oğluna sahip olmamasına dayanamaz ve hayatını kaybeder. Gerçeği bilse bile Nedim Cemre'yi sakladığı için affedemez.

Özge ile konuştuktan sonra Cemre duygularını sorgulamaya başlar ve karar verir. Kararını muhatabına açıklar, ancak sebebini bilmediği ve reddedildiği bir engelle karşı karşıya kalır.

Cenk ve Nedim'in kardeşliği yepyeni bir durumla test ediliyor. Bu yeni durum her ikisinin de istenmeyen kararlar vermesine neden oluyor.

Verdikleri kararlar Ceren ve Cemre'nin yaşamlarını da etkileyecek. Ceren, Agah'ın ölümünden sonra konağa geri döner.Döndüğü gecede öğrendiği sır, konağın temellerini değiştirecek olaylara neden olacaktır.