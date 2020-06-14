Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayında! 20 Haziran 30 Bölüm

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi 30. Bölüm 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Yayında

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 30.Bölüm Fragmanı haber sitemizde yayında. SHOW TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesiyle izlenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi yeni bölümü 20 Haziran Cumartesi akşamı 20: 00'de sizinle birlikte.

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci gibi ülkemizin sevgili aktörlerinin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu hafta özlemle izleyicisiyle buluşuyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi 30. Bölümde Neler Olacak. İşte fragmanda dizinin bölümünde yaşanacak ipuçları..

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisinin Konusu

Kuzey ile Yıldız; Köprüdeki iki inatçı keçi aynı denizde iki savaş dalgasıdır. Yıldız, kendisini tanıdığı için kuzeyi seviyor. Kendisinden başka kimseyi görmedi.

Aileler de birbirlerine karşı dost olduklarından, hemen Kuzey ve Yıldız'a bir yüzükle sözlenir. Ancak Kuzey üniversitede okumak için İstanbul'a gittiğinde, tüm sözlerini unutur ve yeni aşklara doğru yola çıkar.

Bu durum, ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde ise Kuzey, kendi ailesi dahil köydeki herkes tarafından aforoz edilir. Artık Kuzey’in ne bir memleketi, ne de bir ailesi vardır.

İstanbul'da ki yaşantısı ailesi ve Yıldız tarafından öğrenildiğinde Kuzey, kendi ailesi de dahil olmak üzere köydeki herkes tarafından dışlanır. Artık Kuzey'in ne memleketi ne sevdiği ne de bir ailesi var.

Yıldız, gökyüzünü ayakta tutan direk, bildiği tek yön olan Kuzeyi kaybetti ve kalbine çarpan bir yığınla sıkışıp kaldı ve bir an için acısını unutmadı.

Kuzey, aşık olduğu kadınla evlenmiş, üç çocuk sahibi olmuştur ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir.

Kuzey, aşık olduğu ve üç çocuğu olan kadınla evlendi, ancak Yıldız'a terk ettiği hayatı yirmi yıl sonra yaşamışı; ayrıca dolandırıldı ve sıfır noktasına ulaştı.

Kuzey, yıllar önce binlerce umutla geldiği ve hayallerini ve en güzel günlerini yaşadığı şehri üç kızıyla terk etmeye ve köyüne dönmeye karar verir.

Kızlarıyla birlikte doğduğu topraklara itiraf edecek, ama gitmeyecek, ama orada kalacak. Ama Yıldız onu geldiği yere göndermek, geri döndüğünden pişman olmak için yemin ediyor.

Biri genç kadınların eşiğinde, biri ergenlik döneminin zirvesinde, diğeri üç yaşında ve Kuzey yüzünden düşman olan iki aile olduğunda olaylar kontrol edilemez hale gelir.

Kuzey, gitmemek, yıldızları affetmek ve ailelerle barışmamak için yemin ediyor. Bu inatçı hikâyeden en kalıcı, vazgeçmeyen galip olacak. Şimdilik kimsenin vazgeçmeye niyeti yok.