Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 19:48 TSİ

Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber

Erzurum’da saat 17.25 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi depremin şiddeti ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ilçelerden de hissedildi.

Erzurum’da saat 17.25 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi depremin şiddeti ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ilçelerden de hissedildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber mask
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber mask
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber mask
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber mask
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber
Bakan Selçuk Cevapladı! İş dünyası ve Çalışanların en çok merak ettiği konular - Ankara mask
Bakan Selçuk Cevapladı! İş dünyası ve Çalışanların en çok merak ettiği konular - Ankara
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayında! 20 Haziran 30 Bölüm mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi 30. Bölüm Fragmanı Yayında! 20 Haziran 30 Bölüm

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL