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Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber
Erzurum’da saat 17.25 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi depremin şiddeti ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ilçelerden de hissedildi.
Erzurum’da saat 17.25 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi depremin şiddeti ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ilçelerden de hissedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz