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- 15 Haz 2020 - 14:11

Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber

Bingöl’ün Karlıova merkezli meydana gelen 5.6’lık ikinci büyük depremin iki köyde bazı evlerde kısmı hasarlar oluştuğu bildirilirken, o anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51’de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Erzurum’da da hissedildi. AFAD dün meydana gelen 5.7’lik deprem sonrasında bugün yaşanan 5.6’lık artçı depremde Bingöl’ün Adaklı ilçesi Sevkar Köyü ile Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bazı evlerde kısmı hasarlar meydana geldiğini bildirdi.

Öte yandan deprem anının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Karlıova ilçesindeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde insanların panikle kaçması yer aldı. Solhan ilçesinde de bir iş yerinde deprem sırasında raflarda bulunan malzemeler döküldü.
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