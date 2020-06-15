Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber
Bingöl’ün Karlıova merkezli meydana gelen 5.6’lık ikinci büyük depremin iki köyde bazı evlerde kısmı hasarlar oluştuğu bildirilirken, o anların yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51’de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki sarsıntı Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Erzurum’da da hissedildi. AFAD dün meydana gelen 5.7’lik deprem sonrasında bugün yaşanan 5.6’lık artçı depremde Bingöl’ün Adaklı ilçesi Sevkar Köyü ile Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bazı evlerde kısmı hasarlar meydana geldiğini bildirdi.
Öte yandan deprem anının yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Karlıova ilçesindeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde insanların panikle kaçması yer aldı. Solhan ilçesinde de bir iş yerinde deprem sırasında raflarda bulunan malzemeler döküldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.