Elmalı barajında korkutan görüntü - Video Haber
Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda Haliç ve İstanbul boğazındaki kirlilik dikkat çekerken bu sefer Elmalı barajının yüzeyi yeşil renge bürünmesi görüntülendi.
İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.
İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.
Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.