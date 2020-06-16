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/ 16 Haz 2020 - 12:25

Ali Koç, Kruse ve Muslera’yı ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam ameliyat olan Max Kruse’yi ziyaret etti. Koç ayrıca sabah saatlerinde operasyona alınan Galatasaraylı Muslera’ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.