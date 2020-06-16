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- 16 Haz 2020 - 14:57

İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde Ankara’dan yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı, İdlibli yetimler için pedal çevirdi. Bisiklet Takımı’nın 6 Haziran’da Hatay’a ulaşmasının ardından hazırlıklar başladı. Hazırlıkların ardından, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.
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