İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.
3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde Ankara’dan yola çıkan AFAD Spor Kulübü Bisiklet Takımı, İdlibli yetimler için pedal çevirdi. Bisiklet Takımı’nın 6 Haziran’da Hatay’a ulaşmasının ardından hazırlıklar başladı. Hazırlıkların ardından, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.