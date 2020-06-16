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/ 16 Haz 2020 - 14:57

İdlib’de çocukların bisiklet sevinci - Video Haber

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ve Damla Projesi gönüllülerinin desteğiyle İdlib’deki Türk Kızılay Al-Raddiya yetimhanesinde bulunan 137 çocuğa bisiklet hediye edildi.