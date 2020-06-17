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- 17 Haz 2020 - 11:07

Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Ankara çevre yolu Gölbaşı istikametinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan sürücü otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Ankara çevre yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde olan Hasan U. idaresindeki 33 KLT 99 plakalı tıra, Zeki E. (22) yönetimindeki 38 DE 132 plakalı otomobille arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı tırın altına giren otomobildeki Zeki E., araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan uzun süren çalışmalar sonucunda Zeki E.’nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı

. Gözaltına alınan Hasan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerine gelen ailesi, Zeki E.’nin ölüm haberini öğrenince sinir krizi geçirdi.
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