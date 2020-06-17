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- 17 Haz 2020 - 12:06

Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkandaki köpek ise... - Video Haber

Üsküdar’da bir elektrik dükkanına giren maskeli hırsızlar malzemeleri tek tek araca yükledi. Hırsızlar elektronik malzemeleri çalarken dükkan içinde köpeğin olayı izlemesi dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Elif Duman
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Olay, Üsküdar’da geçtiğimiz hafta sabah sabah saatlerinde bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde maskeli 3 hırsız bir elektrikçi dükkanına girdi. Dükkanda olan elektronik iş makineleri, kablolar ve müşterilere ait pikapları çaldı. Hırsızların dükkandan malzemeleri çalarken, dükkan içerisinde “Paşa” isimli köpeğin şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri hırsızlık ile ilgili inceleme başlattı.

30 BİN LİRA KAYBIMIZ VAR

İş yeri soyulan İnan Çayır, “Hırsızlar sabah saat 05.00 sıralarında iş yerimize girmişler. Ben o hafta memlekete gitmiştim. Memleketteyken telefon geldi. Hırsızlar iş yerimizi yağmalamışlar. Maskeli bir şekilde çok rahatça yağmalamışlar. Dükkanda para edecek ne varsa alıp götürmüşler. Çalışıyorken kullandığımız iş ekipmanlarımıza kadar çalmışlar. Hırsızlar planlı bir hırsızlık yapmışlar her şeyi eliyle koymuş gibi bulmuşlar. Toplam da30 bin liralık bir kaybımız var” diye konuştu.

PAŞA İSİMLİ KÖPEK MASKEDEN DOLAYI AYIRT EDEMEDİ

’Paşa’ isimli köpeğin maskeden dolayı hırsızları ayırt edemediğini belirten dükkan sahibi İnan Çayır, “Hırsızlar dükkana girdiklerinde ’Paşa’ isimli köpeğimiz de dükkandaydı. Pandemi sürecinde maskeli çalıştığımızdan dolayı maskeli gelen hırsızları biz zannetmiş olmalı ondan dolayı havlamamış. Ofis bölümüne girecekleri zaman havlamış o anda da apar topar kaçmışlar. Allah’tan ’Paşa’ havlamamış, hırsızlık refleksi ile onu öldürebilir, zehirleyebilirlerdi. O bizim maskotumuz, müşterilerimizin dükkanımızın neşesi para yerine gelir ama o yerine gelemez. Onlarda alacaklarını alıp kaçmışlar ” diye konuştu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlar siyah bir araçla dükkana geliyor, kapıyı kırarak içeri giriyor. Hırsızlar daha sonra dükkanda bulunan malzemeleri alarak kayıplara karışıyor. Dükkanda bulunan köpek de olayı şaşkınlık izliyor.

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