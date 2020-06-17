Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Haz 2020 - 13:48

Mehmet Ali Erbil’in son hali böyle görüntülendi - Video Haber

Uzun süre sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Çekmeköy’deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu hayvanlara süt içirdiği ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in tedavisine taburcu olduktan sonra evde devam ediliyor. Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan komedyen Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul’u ziyaret etti.

Yapımcı ve Tesis Sahibi Burak Memişoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdiği görüldü. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titrediği görüldü.

“Mehmet Ali Bey’i özlemiştik”

Hayvanat bahçesinde ikiliye mangalda et ikramında bulunan Memişoğlu, “Mehmet Ali Bey’i özlemiştik kendisini bu bol oksijende ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bariyerlerle çevrildi... O sokak koronavirüs karantinasında! - Video Haber mask
Bariyerlerle çevrildi... O sokak koronavirüs karantinasında! - Video Haber
Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkandaki köpek ise... - Video Haber mask
Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkandaki köpek ise... - Video Haber
Cinayet gibi kaza - Video Haber mask
Cinayet gibi kaza - Video Haber
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü mask
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber mask
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL