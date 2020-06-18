Bursa'da sel suları kadını sürükledi! - Video Haber
Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale’de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.
Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale ve İvazpaşa Mahallesi’nde sel suları Emine Kahvecioğlu isimli bir kadını sürükledi. Bölgedeki esnaflar kadını son anda kurtardılar.
Aynı bölgede sel suları çamaşır makinesi, motosiklet, saksılar ve çöp kutularını Üftade bölgesinden Tahtakale’ye kadar sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedilirken, battaniye verilerek kurutulan Emine Kahvecioğlu hemen hastaneye kaldırıldı.
Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Uludağ’ın eteklerinden gelen sel suları sebebiyle yollarda çok sayıda çamur ve taş yığını birikti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.