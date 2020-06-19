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- 19 Haz 2020 - 09:37

TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber

TEM otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde işçi midibüsü devrildi. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırılırken duran trafik ve olay yeri drone ile havadan da görüntülendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Edinilen bilgiye göre kaza, TEM otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. 34 LKY 564 plakalı işçi servisi midibüsü yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek bariyerlere çarptı ve yan yattı. Araç içinde bulunan 16 işçiden 10’u yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası bölgede trafik oluştu trafik bir süreliğine durdu.

İsmini vermek istemeyen servis midibüsü sürücüsü yaşanan olayı anlatarak, "Yanımdaki araba aracıma sürttü. Ben de aniden kontrolümü kaybettim araç yan yattı" dedi.

Yan yatan midibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı mask
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