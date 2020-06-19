Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber
Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından İleryoz Adası’nın doğusundan Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 16 mülteciyi, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, lastik bir bot ile denize açılan 16 düzensiz göçmen, Yunan karasularına girince Yunan Sahil Güvelik botları tarafından durduruldu. Lastik botun üzerindeki motoru ve düzensiz göçmenlerin üzerindeki eşyalara el koyan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu Türk karasularına itti. Muğla’nın Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen bot üzerinde ve şamandıralar ile bota tutunmaya çalışan göçmenler ile karşılaştı. Lastik bot üzerinde çaresizce sürüklenen 16 kişilik göçmen grubun imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.