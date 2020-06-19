Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2020 - 09:45

Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber

Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından İleryoz Adası’nın doğusundan Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 16 mülteciyi, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Edinilen bilgiye göre, lastik bir bot ile denize açılan 16 düzensiz göçmen, Yunan karasularına girince Yunan Sahil Güvelik botları tarafından durduruldu. Lastik botun üzerindeki motoru ve düzensiz göçmenlerin üzerindeki eşyalara el koyan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu Türk karasularına itti. Muğla’nın Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen bot üzerinde ve şamandıralar ile bota tutunmaya çalışan göçmenler ile karşılaştı. Lastik bot üzerinde çaresizce sürüklenen 16 kişilik göçmen grubun imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
# GÖÇMEN HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmir'de terör örgütüne operasyon mask
İzmir'de terör örgütüne operasyon
Aydın Didim'de 27 düzensiz göçmen yakalandı mask
Aydın Didim'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Bu apartman dairesinde 25 kişi mask
Bu apartman dairesinde 25 kişi
İzmir’de 87 düzensiz göçmen yakalandı mask
İzmir’de 87 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı mask
Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası’nda 15 düzensiz göçmen yakalandı mask
Kuşadası’nda 15 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı mask
Balıkesir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Çeşme’de 73 düzensiz göçmen yakalandı mask
Çeşme’de 73 düzensiz göçmen yakalandı
Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı mask
Polisin durdurduğu minibüste 31 kaçak göçmen yakalandı
81 kaçak göçmene 290 bin lira para cezası mask
81 kaçak göçmene 290 bin lira para cezası
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber mask
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber mask
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber mask
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu... mask
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu...
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu! mask
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber mask
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL