19 Haz 2020 - 14:04
Eminönü’nde dükkanları su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı! - Video Haber
İstanbul’da aniden bastıran yağış Eminönü’nde su baskınına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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İBB AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da bugün de sağanak yağış devam ediyor. Bir anda bastıran yağmur Eminönü’nde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların bulunduğu alan göle dönerken vatandaşlar çevredeki noktalara sığındı. Aniden bastıran yağmurun etkisiyle kaçışan vatandaşlar kameraya yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.