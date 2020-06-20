Araçlar tek tek durduruluyor! Polisten, LGS günü sokağa çıkma kısıtlaması denetimi!

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Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi ( LGS) Sınavı gününe özel saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. İzin belgesi olan vatandaşlar, sınava girecek öğrenci ve yakınları dışındaki kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması denetlemesi yapıldı. E-5 karayolu Avcılar köprü altında trafik polisleri araçları tek tek durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Çalışmalarda vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.