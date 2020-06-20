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- 20 Haz 2020 - 12:38

Tekirdağ'da korkunç kaza! Taklalar atan otomobildeki 4 genç... - Video Haber

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaldırıma çarparak taklalar atan otomobildeki 4 genç yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kaza, Cuma gecesi saat 23.12’de Camiatik Mahallesi D-110 karayolu Deveci yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak taklalar attı. Kazada sürücü Atasoy ve araçta bulunan Simge Kaya (20), Esra Sezer (20) ve Tunahan Turhan (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Necla Atasoy’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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