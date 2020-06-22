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- 22 Haz 2020 - 10:56

Akılalmaz olay! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi! - Video Haber

İstinye’de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna dönen işyerinden kaçtığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Elif Duman
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Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu’nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi. Bunun üzerine araçtan inen M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada M., arkadaşı D’nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti. D’nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M., önceden D.’nin iş yerine girerek tiner döktü.

TİNERLE İŞYERİNİ ATEŞE VERDİ

D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.
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