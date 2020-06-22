Bir babanın feryadı: "Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı ancak..."
Bursa’da yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’in babası Nezir’in feryatları yürek dağladı. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür eder Nezir Bilen, bir an önce kızının bulunmasını istedi.
Bursa’da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya’yı arama çalışmaları sürüyor. Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Derya’nın babasından yükselen feryatlar yürekleri dağladı. 5 çocuğundan biri olan Derya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nezir Bilen, “Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. ’Baba korkuyorum beni kurtar’ diye ağladı. Ben de yola çıktım ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik ama onları bulamadık. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Benim kızımı en kısa sürede bulsunlar, tek dileğim budur” dedi.
Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir’i yakınları teselli etti. Yükselen feryatlar ise yürekleri dağladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.