23 Haz 2020 - 18:13
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Video Haber
Mega kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile birlikte İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur, İstanbul Boğazı çamura bulandı. Çamur boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.