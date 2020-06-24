Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber
Esenyurt’ta sel sularında bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Pınar Mahallesi’ndeki derenin taşmasıyla yollar göle döndü bodrum katlarını su bastı. Bir evin bodrum katında mahsur kalan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Suriye uyruklu Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk ile çocukları Ahmet (5), Muhammed (3) ve Rehaf Mervan (2) kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların çocukların kurtarmak için büyük çaba sarf ettiği ve bir kişinin içeriye girip çocukları dışarı çıkardığında büyük sevinç yaşandığı görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.