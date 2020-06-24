Korku dolu anlar! Sel sularında 3 çocuk mahsur kaldı! - Video Haber

Esenyurt’ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Pınar Mahallesi’ndeki derenin taşmasıyla yollar göle döndü bodrum katlarını su bastı. Bir evin bodrum katında mahsur kalan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Suriye uyruklu Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk ile çocukları Ahmet (5), Muhammed (3) ve Rehaf Mervan (2) kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların çocukların kurtarmak için büyük çaba sarf ettiği ve bir kişinin içeriye girip çocukları dışarı çıkardığında büyük sevinç yaşandığı görülüyor.