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- 24 Haz 2020 - 12:31

İsrail savaş uçakları Suriye’yi vurdu: 14 ölü

İsrail savaş uçaklarının Suriye’deki Esad rejimi ve İran hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 14 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Suriye’nin Hama kentin doğusundaki Esad rejimi ve İran hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Hama’nın doğusundaki Salamiyah bölgesinde ve Sanbora beldesindeki Esad rejimi ve İran’a ait askeri mevki’ileri, mühimmat deposu hedef alındığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, saldırılarda 14 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların, Hama ve Salamiyah hastanelerine kaldırıldığı ifade edildi.
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