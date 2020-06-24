Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber
Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı. Ayaklarında yanık oluşan sürücü kendini araçtan atlamayı başardı.
Kaza Serik ilçesi D-400 karayolu Yukarıkocayatak kavşağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Göçer’in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, Göçer aracı durdurup kaçmayı başardı. Ancak ayaklarında yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücü Göçer, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol trafiğe açılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.