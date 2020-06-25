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- 25 Haz 2020 - 14:08

Dehşet anları kameralara yansıdı! Kuvvetli fırtına hayatı felç etti - Video Haber

Esenyurt’ta önceki gün meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına, bir hayvan barınağındaki kulübe ve kafeslerin uçurdu. Kafes ve barınakların fırtınanın etkisiyle uçtuğu anlar kameralara yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul’da önceki gün etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan etkilenen ilçelerin başında yer alan Esenyurt’ta Akçaburgaz Mahallesi’ndeki hayvan barınağı da etkilendi. Fırtınada barınaktaki kulübe ve kafesler uçuşurken yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, tavşanların bulunduğu kafesin havalanıp yere düştüğü görülüyor. Bir başka görüntüde köpek barınaklarının çatısı uçarken, hayvanların panik içerisinde etrafta koşuşturduğu kameralara yansıyor.

Yaşanan afet sırasında barınakta yaşananları anlatan Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, “Burada afet olarak tabir edebilecek bir fırtına koptu. Köpek kafeslerimiz kedi evlerimiz havaya uçtu. Dış kapımız zarar gördü. Çevredeki birkaç fabrikanın çatısı da bahçemize düştü. Burada herhangi bir canlıya zarar gelmemesi tek tesellimizdir” dedi.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yaşanan fırtına sonrasında barınakta zarar gören kısımların tamir edilmesine başlandı.

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