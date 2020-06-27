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- 27 Haz 2020 - 09:25

Korkunç trafik kazası! Ölü ve yaralılar var!

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu’nda ticari taksi ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı 45 dakikalık çalışma sonucu kurtardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kaza, 03.30 sularında Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Güneşli-İkitelli yönünde çalışma olması nedeniyle trafik akışının karşı yönden gidiş dönüş olarak sağlandığı yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteriyi bırakmak için duraktan çıkan Adnan Türkmen (55) idaresindeki 34 TJT 89 plakalı ticari taksi, karşı şeritten gelen Doğa Yılmaz yönetimindeki 22 UK 565 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazan nedeniyle ticari taksi savrulurken, Yılmaz idaresindeki otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride motoru düşerek durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede taksi sürüşücü Adnan Türkmen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, ticari takside bulunan ismi öğrenilemeyen yolcu hafif, otomobil sürücüsü Doğa Yılmaz sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralı Yılmaz’ı ve ölen Türkmen’i yaklaşık 45 dakika sonra kurtardı.

Yaralılar müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Türkmen’in cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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