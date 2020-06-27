Yerli tatilciler, denize girmenin keyfini yaşadı
Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanlar, güzel havanın keyfini çıkardı.
Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanlar, güzel havanın keyfini çıkardı.
Bodrum, Marmaris, Akyaka ve Fethiye'nin ünlü plajlarında yerli turistler yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle sahile gelenler, güneşin ve denizin keyfini yaşadı.
Bazı aileler sıcak hava nedeniyle sahile yakın yeşil alanlarda vakit geçirdi. Çocuklar da parklarda oyunlar oynadı.
Kıyıda güneşlenen bazı vatandaşların ise maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
Muğla'nın turistik ilçelerinde tatil için bulunanlar, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebiliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.