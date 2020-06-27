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- 27 Haz 2020 - 12:22

Patlama anı kamerada! 1 ölü, 10 yaralı! - Video Haber

Bahçelievler’da doğal gaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elif Duman
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Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelmişti. Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Yanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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