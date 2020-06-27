Ankara'da YKS sınavında kullanılan setler ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı
Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesiyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kullanılan sınav setleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesiyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda ( YKS) kullanılan sınav setleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Aydınlıkevler İlkokulunda stant açan Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderleri, YKS'den çıkan öğrencilerin kullandıkları sınav setlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için topladı.
Proje hakkında bilgi veren Gençlik Spor Bakanlığı gençlik liderlerinden Salih Bilal Şenyüz, " Ankara'daki gençlik merkezleri olarak Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlatmış olduğu gönüllülük hareketi kapsamında sınavdan çıkan öğrencilerin kalemlerini ihtiyaç sahibi olanlara ulaştıracağız. Bu projede olmaktan şeref duyuyorum. Bu projeye destek verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.