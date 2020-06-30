Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi...
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şefik Aldemir'in (84) kullandığı 48 HL 673 plakalı traktör, Tekke Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, sürücü Aldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Traktörden düşerek yaralanan Mustafa Özdemir (38) Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aldemir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.