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- 30 Haz 2020 - 14:07

Aracı alevler içerisinde kalan adam yolun karşısına geçerek... - Video Haber

Beyoğlu’nda ticari bir araç seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsünün kendisini son anda dışarı attığı araç alev alev yandı. Sürücünün, yolun karşısına geçerek aracına son kez baktığı görüldü.

Elif Duman
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Olay, saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce’den Eyüpsultan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DC 7914 plakalı araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsü aracı güçlükle durdurarak araçtan inerken, yangın tüpüyle aracını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere engel olamayan sürücünün daha sonra yolun karşısına geçerek aracına son kez baktığı görüldü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, aracın sürücüsü olayı yara almadan atlattı.
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