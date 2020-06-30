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- 30 Haz 2020 - 14:44

Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö’nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.’yi boğarak öldürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö’nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.’yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harun S.’nin olabileceği tüm yerleri didik didik aradı. Ekipler, günler sonra Harun S.’yi kullanılmayan bir evin su kuyusunda yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Harun S.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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