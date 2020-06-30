Bu nasıl vicdansızlık! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürdükten sonra... - Video Haber
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö’nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.’yi boğarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö’nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.’yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harun S.’nin olabileceği tüm yerleri didik didik aradı. Ekipler, günler sonra Harun S.’yi kullanılmayan bir evin su kuyusunda yakalayarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Harun S.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.