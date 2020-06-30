Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu
Adana’da kafeye çay içmeye gelen bir kişi, çayın bayat olduğunu öne sürerek abisinin iş yerine yardıma gelen öğretmeni tabancayla vurdu.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası’nda bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, matematik öğretmeni olan Şakir Y. (33) abisine ait olan kafeye gidip yardım etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi kafeye gelip çay istedi. Müşteriye çay servisini Şakir Y. yaptı.
İsmi öğrenilemeyen kişi, çayın bayat olduğunu iddia ederek, Şakir Y.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 3 isabet alan Şakir Y., yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şakir Y.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştirilen kişiyi arama çalışmaları başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.