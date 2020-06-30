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- 30 Haz 2020 - 14:55

Akılalmaz olay! Çay bayat diye kurşun yağmuruna tuttu

Adana’da kafeye çay içmeye gelen bir kişi, çayın bayat olduğunu öne sürerek abisinin iş yerine yardıma gelen öğretmeni tabancayla vurdu.

Elif Duman
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası’nda bulunan bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, matematik öğretmeni olan Şakir Y. (33) abisine ait olan kafeye gidip yardım etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi kafeye gelip çay istedi. Müşteriye çay servisini Şakir Y. yaptı.

İsmi öğrenilemeyen kişi, çayın bayat olduğunu iddia ederek, Şakir Y.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 3 isabet alan Şakir Y., yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şakir Y.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştirilen kişiyi arama çalışmaları başlattı.
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