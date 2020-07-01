Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber
Mersin’in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden ateş edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş saldırıya, tabancalarını ateşleyerek karşılık veriyor.
Alınan bilgiye göre, 27 Haziran Cumartesi günü, Kızılmurat Mahallesi 2707. Sokak üzerinde bulunan lokantanın önündeki masada yemek yiyen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.’ye (32) yoldan geçen bir otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 4 kişi de tabancalarını çıkartarak karşılık verdi. Çatışmada, İ.Ö.A., H.K. ve H.K. tabancayla vurularak, O.D. ise düşerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olaydan sonra saldırganların yakalanması için çalışma yapılırken, çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen otomobilden, yemek yiyen 4 arkadaşa tabancayla ateş açıldığı, saldırıya uğrayan bu kişilerin tabancayla karşılık verdiği görülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.