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- 01 Tem 2020 - 15:31

Korku dolu anlar! Lokantadaki silahlı saldırı kamerada - Video Haber

Mersin’in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden ateş edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş saldırıya, tabancalarını ateşleyerek karşılık veriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran Cumartesi günü, Kızılmurat Mahallesi 2707. Sokak üzerinde bulunan lokantanın önündeki masada yemek yiyen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.’ye (32) yoldan geçen bir otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 4 kişi de tabancalarını çıkartarak karşılık verdi. Çatışmada, İ.Ö.A., H.K. ve H.K. tabancayla vurularak, O.D. ise düşerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan sonra saldırganların yakalanması için çalışma yapılırken, çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen otomobilden, yemek yiyen 4 arkadaşa tabancayla ateş açıldığı, saldırıya uğrayan bu kişilerin tabancayla karşılık verdiği görülüyor.
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