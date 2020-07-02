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- 02 Tem 2020 - 11:23

İstenmeyen görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında... - Video Haber

Yeni tip korona virüs ile Mart ayından itibaren yapılmayan düğünler yeni normalleşme kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden başlarken silahlı magandalar da ortaya çıktı. Gaziantep’te sokak ortasında havaya ateş açan şahıs, polisin yürüttüğü çalışma ile gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Düğün genelgesi ile ilgili binlerce çiftin meraklı bekleyişi dün sona erdi. Mart ayından bu yana yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı ’Düğün Genelgesi’ ile dün başladı. Gece saatlerine kadar süren düğünlerde ise yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düğün sonrası eline silahını alan maganda, bilinçsiz şekilde mahalle ortasında havaya ateş açtı. Şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken magandanın havaya ateş açması cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Havaya ateş açma görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek mahallede inceleme yaptı. Boş kovanlardan yola çıkan ekipler şehir polis kameralarından şahsı belirledi. Şahıs polisler tarafından silahı ile birlikte yakalandı.
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