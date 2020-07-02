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- 02 Tem 2020 - 16:23

Kan Donduran Olay! Bira Şişelerini Kırıp Birbirlerine Sapladılar! - Video Haber

Beyoğlu Dolapdere Caddesi’nde bir evde alkol alan iki kişi kavga ederek birbirlerini bira şişesiyle yaraladı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, Beyoğlu Dolapdere Caddesi’nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde alkol aldığı öğrenilen Moğolistan uyruklu iki erkek şahıs alkolün etkisiyle kavgaya tutuştu. Kavga sonucu elindeki bira şişelerini kıran şahıslar birbirlerine saplayarak yaralandı. Durumu gören bir kadın, şahısları birbirinden ayırarak kanlar içinde sokağa indi. Fakat kadın gittikten sonra evin kapısını kapatan ikili kavga etmeye devam etti. Bu sırada kadın hemen polisi arayarak durumu bildirdi.

“POLİS EKİPLERİ KAPIYI KIRARAK EVE DALDI”

Ekipler hemen 112’ye durumu aktararak olay yerine ambulans istedi. Polisler eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu gördü. Kapıyı kıran ekipler yaralı iki şahsı evden çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralılar bindirildikleri ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı iki şahsın birinin durumunun ağır diğerinin hafif olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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