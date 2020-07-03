Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan ve yaklaşık 150-200 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamalar sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamaların sürdüğü fabrikaya ekipler müdahale etmeye çalışıyor.

Öte yandan 2014 yılında da aynı havai fişek fabrikasında meydana gelen bir patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

“İÇERİDE 150 KADAR İŞÇİ VAR”

Konu ile ilgili açıklama yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “İçeride 150 kadar işçi var. Ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi yok. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bilgi almaya çalışıyoruz” dedi.