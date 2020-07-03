Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından 50’ye yakın yaralı hastanelere kaldırıldı.
Sakarya’da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 50’ye yakın yaralı hastanelere kaldırıldı. Olaya 64 ambulans, 2 hava ambulansı ile müdahale ediliyor. Yangın helikopterleri de bölgeye sevk edilirken AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Endüstriyel bir kaza oldu, radyasyon kaynağı bulunmuyor” denildi.
Ayrıca Bursa, Kocaeli, İstanbul, Bolu, Düzce AFAD ekipleri ihtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere hazır bekletiliyor. Fabrikada 195 kayıtlı çalışanın bulunduğu, pandemi sebebiyle bu sayının düşük olduğu öğrenildi.
Öte yandan fabrikanın planını bilen ve izinde olan işçilerde göreve çağrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.