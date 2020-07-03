Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber

Sakarya’da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 50’ye yakın yaralı hastanelere kaldırıldı. Olaya 64 ambulans, 2 hava ambulansı ile müdahale ediliyor. Yangın helikopterleri de bölgeye sevk edilirken AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Endüstriyel bir kaza oldu, radyasyon kaynağı bulunmuyor” denildi.

Ayrıca Bursa, Kocaeli, İstanbul, Bolu, Düzce AFAD ekipleri ihtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere hazır bekletiliyor. Fabrikada 195 kayıtlı çalışanın bulunduğu, pandemi sebebiyle bu sayının düşük olduğu öğrenildi.

Öte yandan fabrikanın planını bilen ve izinde olan işçilerde göreve çağrıldı.