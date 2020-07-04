Van Gölü'nde batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor - Video Haber
Göçmenleri taşırken Van Gölü’nde batan tekneyi arama kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve gölden çok yönlü olarak devam ediyor.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Gölü’nde göçmenlerinde içinde bulunduğu batık tekne için bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve gölden çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle Deniz Kuvvetlerinden bir ekip daha Yatay Sonar ve ROW cihazlarıyla çalışmalara dahil olacaktır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Konu ile alakalı kolluk görevlilerince yapılan çalışmalarda şuana kadar; 4 kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltında, 2 kişi adli kontrolle ve 6 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 16 kişinin yakalanmasına dair çalışmalar sürüp, arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.