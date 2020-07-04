04 Tem 2020 - 13:47
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkar orman yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
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Yangın bugün saat 11.50 sıralarında Taşağıl Karakaya mevkiinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 1 uçak, 3 helikopter ve 15 arazözle müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisine rağmen hızlı ve etkin bir müdahale ile büyümeden söndürüldü. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici’nin de bizzat yerinde yönettiği söndürme çalışmalarına 45 yangın işçisi 10 teknik eleman görev aldı. Yangında yaklaşık 1.5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.